Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
Маршрутка упала с моста на Дмитровском шоссе.
Маршрутка упала с Татищевского моста на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Снятую одним из очевидцев видеозапись опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Маршрутка улетела. Причем попала не в канаву, а прямо в берег», — говорит автор снятого на смартфон ролика, проезжая мимо места аварии.
По данным канала, водитель маршрутки не справился с управлением. Транспортное средство влетело в отбойник, после чего упало вниз. Мужчина скончался на месте. Были ли в авто другие пассажиры, не сообщается.
Пользователи сети в комментариях предположили, что водитель либо уснул, либо слишком сильно разогнался в не предназначенном для этого месте.
Ранее восемь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве.