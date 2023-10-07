Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Подмосковье

Маршрутка упала с Татищевского моста на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Снятую одним из очевидцев видеозапись опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Маршрутка улетела. Причем попала не в канаву, а прямо в берег», — говорит автор снятого на смартфон ролика, проезжая мимо места аварии.

По данным канала, водитель маршрутки не справился с управлением. Транспортное средство влетело в отбойник, после чего упало вниз. Мужчина скончался на месте. Были ли в авто другие пассажиры, не сообщается.