Названы самые популярные у москвичей виды икры перед Новым годом

Спрос на икру в Москве перед праздниками вырос в три раза. Аналитики онлайн-сервиса СберМаркет назвали «Мосленте» самые популярные у горожан виды этого деликатеса.

«Чаще всего жители Москвы и Московской области выбирают красную икру лосося — на нее приходится три из четырех проданных банок. Реже останавливаются на икре горбуши — это каждая пятая покупка в категории. Менее популярна икра нерки и кеты», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Среди черной икры москвичи чаще предпочитают осетровую, на нее приходится больше 75 процентов от всех проданных банок. На втором и третьем местах икра стерляди и белуги. Кроме того, к Новому году по сравнению с октябрем на 18 процентов выросли продажи имитированной красной икры.

«Стоимость красной икры составляет от 600 до 900 рублей за 100 граммов. Цены на имитированную красную икру — от 50 до 100 рублей за 100 граммов. В среднем икра горбуши стоит 831 рубль за 100 граммов, лосося — 608 рублей, нерки — 809 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее способы отличить настоящую красную икру от имитированной назвал технолог Александр Егоров.