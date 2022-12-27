Собянин назвал основные виды зимних развлечений для москвичей

Основные виды зимних развлечений, доступных москвичам и гостям столицы назвал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них катки, горки и лыжные трассы.

«Этой зимой мы открыли для москвичей более четырех тысяч адресов зимних развлечений — от главного катка страны на ВДНХ до небольших горок для малышни. Как всегда, большинство из них находятся в жилых кварталах и районных парках — максимально близко от дома», — сообщил градоначальник.

На уже ставшем традиционном фестивале «Путешествие в рождество» гости смогут посетить 19 бесплатных катков и сходить на мастер-классы. Так, на Манежной Площади можно будет узнать больше о традиционных народных ремеслах, на площади Революции сделать ватные игрушки, расписать леденцы и создать карнавальные маски, на Тверской — задекорировать большие праздничные конфеты и украсить новогодние свечи. На Городецкой улице преподаватели МГТУ им. Баумана дают уроки создания 3D-модели елочной игрушки в специализированном программном обеспечении.

На ВДНХ посетителям также доступна большая программа развлечений — от тематических туров по музеям, спектаклям и образовательным программам до катания на коньках, тюбингах и лыжах.

«Отличный новогодний подарок город приготовил для поклонников горнолыжного спорта. В возрождающемся кластере зимних видов спорта на Воробьевых горах вновь можно покататься на горных лыжах и сноубордах», — отметил мэр.

Всего же в городе в этом сезоне открыто 40 горнолыжных склонов, лыжных баз, площадок для сноуборда, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжек, снегоходов. 1177 катков с естественным льдом и 215 — с искусственным. 383 лыжные трассы. На бесплатные секции по разным видам спорта записаться здесь.

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