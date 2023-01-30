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21:21, 30 января 2023
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Россиянам напомнили даты длинных выходных в феврале

Россиянам напомнили даты длинных выходных в феврале
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Даты следующих длинных выходных напомнили россиянам в официальном Telegram-канале Роструда. По производственному календарю, в феврале граждане страны будут отдыхать четыре дня подряд.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 22 февраля будет предпраздничным днем, поэтому его рабочая продолжительность сокращается на один час. При этом в шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, остается рабочим днем.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский дал советы по продуктивному проведению выходных.

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