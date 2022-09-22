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10:13, 22 сентября 2022
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Вильфанд пообещал москвичам «совершенную осень» на выходных

Вильфанд пообещал москвичам «совершенную осень» на выходных
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

К выходным погода в Москве станет дождливее, а температура опустится на несколько градусов, обещают синоптики. Такой прогноз ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погодные условия меняются. В выходные будет облачно, дожди, совершенно осенняя погода. В субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется до 10-12 градусов, а по области — даже до семи градусов. Ночные температуры будут около пяти градусов», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что в начале следующей недели осадков станет меньше, но температура воздуха значительно не изменится. По его словам, в понедельник ожидается 8-13 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков назвал сроки наступления первых заморозков в Москве.

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