Вильфанд пообещал москвичам «совершенную осень» на выходных

К выходным погода в Москве станет дождливее, а температура опустится на несколько градусов, обещают синоптики. Такой прогноз ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погодные условия меняются. В выходные будет облачно, дожди, совершенно осенняя погода. В субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется до 10-12 градусов, а по области — даже до семи градусов. Ночные температуры будут около пяти градусов», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что в начале следующей недели осадков станет меньше, но температура воздуха значительно не изменится. По его словам, в понедельник ожидается 8-13 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков назвал сроки наступления первых заморозков в Москве.