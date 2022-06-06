Виновницей ДТП с гибелью семьи с ребенком под Волгоградом оказалась москвичка

Виновницей ДТП под Волгоградом, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, оказалась москвичка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

Авария произошла летом прошлого года, когда семья из Волгограда на автомобиле марки Ford направилась в город Фролово. В машине находились двое взрослых, их 6-месячный сын и 3-летняя дочь.

«Около 10 часов на подъезде к районному центру водитель автомобиля, уходя от столкновения с совершавшим обгон автомобилем марки BMW, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП молодые родители с младенцем скончались на месте, а их дочь была госпитализирована в тяжелом состоянии. Уточняется, что в настоящее время угрозы жизни ребенка нет.

Тогда виновница аварии, которая передвигалась за рулем BMW, скрылась, но была установлена, найдена и арестована. Ей оказалась 47-летняя жительница Москвы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения»). Расследование завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее были названы самые частые причины ДТП по вине женщин-водителей в Москве. Основными нарушениями москвичек за рулем инспекторы назвали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, перестроения и требований сигналов светофора.