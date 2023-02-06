Город
20:21, 06 февраля 2023
1 мин.

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Об аномально высоком давлении на этой неделе москвичей предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Москва 24».

«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, — это, конечно, является аномальным процессом», — рассказала метеоролог.

По словам специалиста, в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет на отметке 769 миллиметров ртутного столба — значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, подчеркнула Позднякова.

Начиная с четверга атмосферное давление начнет медленно опускаться, однако все равно будет выше климатической нормы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам на неделе солнечную погоду, но с колебаниями в температуре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.