Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Об аномально высоком давлении на этой неделе москвичей предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Москва 24».
«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, — это, конечно, является аномальным процессом», — рассказала метеоролог.
По словам специалиста, в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет на отметке 769 миллиметров ртутного столба — значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, подчеркнула Позднякова.
Начиная с четверга атмосферное давление начнет медленно опускаться, однако все равно будет выше климатической нормы.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам на неделе солнечную погоду, но с колебаниями в температуре.