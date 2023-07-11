Москвичей пригласили на выставку цифрового искусства в Зарядье
Платформа Простор от VK запустила выставку цифрового искусства в Зарядье.
Платформа Простор от VK вместе с галереей цифрового искусства Generative Gallery и Комитетом по туризму города Москвы запустила выставку цифрового искусства в Зарядье, сообщили «Мосленте» организаторы мероприятия.
Выставка «Искусство данных» собрала семь произведений современного цифрового искусства, посвященных большим данным. Каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам — от климата до маршрутов движения московского транспорта.
На выставке можно будет увидеть работы Катерины Богатовой «Ночное движение», Сергея Толмачева «Дефрагментация», Олеси Чернявской «Цифровой лес», Антона Григорьева «Ничего не понятно, но очень красиво» и других медиахудожников.
Цифровые технологии способны преобразить творческий процесс и сделать его более многогранным и масштабным. Задача Простора от VK — дать возможность талантливым творцам заявить о себе с помощью современных цифровых инструментов. Благодаря нашему сотрудничеству с Комитетом по туризму города Москвы гости парка «Зарядье» смогут увидеть работы резидентов Простора и приобщиться к цифровому искусству.
Гранислава Артемьева
руководитель креативных индустрий VK
Выставку «Искусство данных» можно будет увидеть на медиафасаде туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» до 23 июля. Работы молодых медиахудожников будут демонстрироваться дважды в день: с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30.
Ранее стало известно, что в Москве открылась посвященная Смешарикам выставка.