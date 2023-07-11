Москвичей пригласили на выставку цифрового искусства в Зарядье

Платформа Простор от VK вместе с галереей цифрового искусства Generative Gallery и Комитетом по туризму города Москвы запустила выставку цифрового искусства в Зарядье, сообщили «Мосленте» организаторы мероприятия.

Выставка «Искусство данных» собрала семь произведений современного цифрового искусства, посвященных большим данным. Каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам — от климата до маршрутов движения московского транспорта.

На выставке можно будет увидеть работы Катерины Богатовой «Ночное движение», Сергея Толмачева «Дефрагментация», Олеси Чернявской «Цифровой лес», Антона Григорьева «Ничего не понятно, но очень красиво» и других медиахудожников.