Терапевт высказалась о возможности запастись витамином D на целый год

Терапевт Надежда Чернышова в интервью «Вечерней Москве» высказалась о возможности запастись витамином D на целый год.

По словам медика, данный витамин можно получать круглый год — он вырабатывается не только летом, но и зимой. Если выходить на улицу в зимний период, то он также будет синтезироваться в организме. Кроме того, не все фракции витамина D образовываются от солнечного воздействия: часть поступает к нам в организм с едой.

«Витамин D может накапливаться в организме в определенной степени. Он выводится не так быстро, как витамины B или С. Однако лучше не рассчитывать, что летнего витамина D хватит на весь год. Мы не можем прибывать на солнце до бесконечности. Человеческие силы ограничены, а также важно не допускать солнечных ожогов», — резюмировала эксперт.

Ранее была названа опасность дефицита «солнечного витамина».