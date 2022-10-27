Витас попал под уголовное преследование после конфликта в караоке-клубе в Москве

Певец Витас попал под уголовное преследование после конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В отношении Виталия Грачева (Витаса) возбуждено уголовное дело по статье 115 УК России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, артист распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. СМИ сообщают, что им оказался чиновник Минтруда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. После этого он обратился в полицию с заявлением, была начата проверка.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу у легендарного клуба «16 тонн» после ссоры с охранником. Злоумышленник выстрелил работнику заведения в ногу.