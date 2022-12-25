Россияне обсудили вкус главного новогоднего напитка из СССР

Вкус главного новогоднего напитка советских времен обсудили россияне в группе «Мы из СССР» социальной сети «Вконтакте». Речь о шампанском, которое можно было купить трех видов — сладкое, полусладкое и полусухое.

«Люблю. Блин, обслюнявилась от картинки», «Даже не знаю, какое выбрать... Все такое вкусное», «Если удавалось, покупали только полусладкое! Тогда считалось, что праздник удался», «Его и за бугром ценили», «Хорошее и вкусное игристое из СССР», — написали пользователи сети.

Некоторые юзеры признались, что у них до сих пор сохраняется традиция ежегодно на новогодний стол ставить именно «Советское шампанское». Однако они отметили, что сегодня от напитка времен СССР осталось только название, а вкус игристого совсем другой.

Ранее россияне вспомнили вкус советского пива.