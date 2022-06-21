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«Вкусно — и точка» предложилf трудоустройство сотрудникам IKEA

«Вкусно — и точка» предложилf трудоустройство сотрудникам IKEA
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В обновленной сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», открывшейся в середине июня под новым брендом «Вкусно — и точка» предложили трудоустройство сотрудникам IKEA. Об рассказал генеральный директор сети Олег Пароев, сообщает ТАСС.

«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», — рассказал генеральный директор.

15 июня стало известно, что IKEA, ранее приостановившая свою деятельность на территории России, решила окончательно уйти из страны. При этом сотрудники продолжат получать зарплату до конца августа текущего года, а дальше их ждет сокращение.

Ранее было раскрыто возможное будущее IKEA в России. Несколько покупателей претендуют на покупку активов компании, покинувшей российский рынок.

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