Сеть «Вкусно — и точка» прекратила брать на работу подростков

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» прекратила брать на работу 15-летних подростков, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании. Причиной назвала низкая ответственность школьников на рабочем месте.

«Вкусно — и точка» пришла к выводу, что подростки халатно относятся к технике безопасности, правилам и технологическим картам, а также склонны к воровству, уточнил Mash. Минимальным возрастом сотрудников сети решили сделать 16 лет.

Официально компания не подтверждала указанную информацию, отметил источник. В пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили ТАСС, что сеть продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет с соблюдением трудового законодательства.

Ранее стало известно о повышении цен в сети «Вкусно — и точка». В среднем позиции в меню подорожали на шесть процентов в связи с ростом себестоимости продукции.