Москвичка обвинила «ВкусВилл» в отравлении ее собаки

В отравлении домашней собаки, семимесячного той-терьера, обвинила работников магазина «ВкусВилл» на Скандинавском бульваре жительница столицы. Скриншотами переписки женщины с представителем торговой сети поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва». «Мослента» получила официальный комментарий у пресс-службы «ВкусВилл».

«"ВкусВилл" провел проверку по факту обращения покупателя из-за ситуации. Изучив записи с камер видеонаблюдения, факта употребления питомцем препарата не было», — заявили в пресс-службе. Представители сети уточнили, что специалисты лицензированной организации применяли в магазине препарат «Бромадиолон».

Согласно методическим указаниям, отравление возможно при употреблении не менее 200 граммов на килограмм веса животного, отметили в пресс-службе. «При проведении дератизационных работ в лотке находилось не более 20 граммов. Работы были выполнены в соответствии с СанПиН и инструкциями, и препарат не находился в свободном доступе для животных», — подчеркнули представители сети.

«В магазине в легком доступе стоит пластиковая коробочка с отравой. То, что это яд, подтвердила кассир. Моя собака поела содержимое данной коробки во время совершения мною покупки», — заявила ранее в своем обращении россиянка.

Собачница уточнила, что никакого предупреждения о проводимой дератизации в торговой точке не было, и попросила сообщить ей название яда для оказания питомцу медицинской помощи. Москвичка добавила, что очень странно размещать яд в зоне кассы, где всегда много людей. «Крыса должна попросить всех подвинуться, чтобы пройти к приманке? Это бред!» — возмутилась она.

На следующие сутки представитель сети сообщил хозяйке собаки, что для обработки помещения магазина использовали родентицид «Бромадиолон». Женщина, в свою очередь, рассказала службе поддержки «ВкусВилл», что ветеринар подтвердил отравление у ее собаки и приложила соответствующие документы. «Вы оплатите лечение?» — поинтересовалась она.

«Мослента» запросила официальный комментарий у пресс-службы компании «ВкусВилл». На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее пьяный вор попытался украсть выпечку с вареньем из столичного «ВкусВилла», но передумал и уснул у стеллажей. Видео с места событий попало в сеть.