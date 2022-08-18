Владелица старинной квартиры в центре Москвы раскрыла причины своего снобизма

Москвичка Татьяна Юрьевна Телешова живет в доме Телешовых на Покровском бульваре, который 200 лет назад построил ее предок, купец Карзинкин. Причины своего снобизма по отношению к спальным районам столицы женщина раскрыла в разговоре с «Мослентой».

Старинное здание в центре Москвы получило свое название благодаря писателю Телешову, за которого в начале XX века вышла замуж дочь Карзинкина. Татьяна Юрьевна — потомок этих людей в шестом поколении. Родовой дом семьи уцелел после революции, а в СССР владельцам квартиры неоднократно предлагали переехать, однако этого не случилось.

«Нам предлагали целый этаж в Чертаново. Мы сказали: "Хотим оставаться здесь, в Москве". Понимаете, мы снобы, но мы здесь действительно — всю жизнь. И это чувство, что тут я в Москве, а в Чертанове — уже нет, оно отсюда. Я в этом доме вышла замуж. В свое время родители получили квартиру в Кунцево, и я жила там. Когда приезжали сюда, это называлось "в Москву". Такое остается, от этого никуда не денешься», — объяснила причину отказа Телешова.

Ранее хозяева квартир в доме купцов Грибовых на улице Чаплыгина поделились своими впечатлениями от жизни в историческом здании. Среди плюсов они отметили толщину стен, небольшое количество жильцов в доме и соседство с театром Олега Табакова, куда приезжают знаменитости.