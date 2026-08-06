Владимир Ефимов: Детский сад на 225 мест строят в Бабушкинском районе

Готовность возводимого на северо-востоке столицы здания детского сада на 225 воспитанников превышает 60 процентов. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Объект образования возводится в активно развивающемся жилом квартале в Бабушкинском районе по строительному адресу: улица Кольская, владение 8.

«Детский сад площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на девять групп. Строители уже приступили к внутренней отделке помещений, активно ведется монтаж инженерных систем и остекление здания. На объекте запроектированы медицинский блок, пространства для занятий физкультурой, музыкой и развивающих занятий. Отделку выполнят в спокойных нейтральных оттенках. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут в систему городского образования», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Здание будет переменной этажности. Его возводят с применением высокоэффективных звукоизоляционных материалов и двухкамерных стеклопакетов, что обеспечивает защиту от внешнего шума. Все инженерное оборудование, генерирующее вибрации, разместят в техническом подполье с использованием специальных виброизолирующих креплений.

В Департаменте градостроительной политики Москвы добавили, что объект впишется в архитектурный ансамбль новой жилой застройки: фасады, выдержанные в природной гамме, будут перекликаться с оттенками соседних домов. Территорию вокруг детского сада комплексно благоустроят — оборудуют девять игровых площадок с теневыми навесами и физкультурную зону для подвижных игр. Покрытие площадок и дорожек выполнят из нескользящей тротуарной плитки, по периметру участка установят металлическое ограждение с шумозащитными элементами.

Возведение дошкольного учреждения ведется с декабря 2023 года под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы «Контроля Москвы» сопровождают реализацию проекта на земельном участке площадью 0,6 гектара от подготовительного этапа до приемки.

Всего за это время проведено шесть контрольно-надзорных мероприятий, в том числе с привлечением подведомственного Центра экспертиз для инструментального контроля качества выполненных работ и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным и архитектурно-градостроительным решениям.

Девелопер проекта — компания ПИК. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на востоке столицы завершается строительство детского сада с бассейном. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».