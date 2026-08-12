Владимир Ефимов: С 2016 года в ЮВАО построили 14 детских садов за счет средств городского бюджета

В Юго-Восточном административном округе Москвы за более чем 10 лет в рамках Адресной инвестиционной программы построили здания детских садов почти на четыре тысячи мест. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«С 2016 года в Юго-Восточном административном округе за счет средств городского бюджета построили 14 современных детских садов общей площадью свыше 58 тысяч квадратных метров. Здания расположены в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Рязанский и Южнопортовый и рассчитаны на 3850 мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. По его словам, детские сады возвели с применением современных технологий и качественных строительных материалов, а прилегающие территории комплексно благоустроили и озеленили — рядом со зданиями разместили спортивные и детские площадки.

Реализация этих проектов позволила создать для детей современную среду для обучения и развития. В каждом здании предусмотрены специализированные пространства для творчества и физической активности.

«Больше всего детских садов на юго-востоке Москвы построили за счет средств бюджета в активно развивающемся районе Некрасовка — 11 объектов общей площадью свыше 47 тысяч квадратных метров, которые рассчитаны на 3150 мест. Каждое здание возведено с учетом современных требований к дошкольному образованию: внутри предусмотрены просторные групповые ячейки с зонами для игр и отдыха, светлые музыкальные и физкультурные залы, кабинеты логопеда и психолога», — отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров. По его словам, особое внимание при строительстве уделили безопасности и созданию безбарьерной среды — на улице для каждой возрастной группы обустроили отдельные игровые площадки с теневыми навесами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом здании детского сада в районе Выхино-Жулебино на улице Сормовской. Внутри предусмотрены 12 групповых ячеек, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинские помещения и пищеблок. На территории детского сада оборудовали игровое пространство для групп и две спортивные площадки. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».