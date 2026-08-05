Владимир Ефимов: Строительство станции метро «Липовая Роща» завершено наполовину

Работы по возведению станционного комплекса «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро выполнены наполовину. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. В настоящий момент в полном объеме завершены земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована будущей станции метро «Липовая Роща». Работы по строительству станционного комплекса выполнены наполовину», — отметил Владимир Ефимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, сейчас на объекте ведется устройство монолитных конструкций: из запланированных почти 73 тысяч кубометров бетона уже залито свыше 46 тысяч.

На строительной площадке продолжается обратная засыпка, проектом предусмотрено использование для этого свыше 250 тысяч кубометров грунта. Кроме того, строители выполняют устройство вентиляционного перекрытия тоннеля. Это конструктивный элемент, который разделяет внутреннее пространство тоннеля на зоны, где циркулирует воздух: поступает свежий и удаляется загрязненный.

В служебных помещениях начались архитектурно-отделочные работы, включающие устройство кирпичных перегородок и штукатурку стен. В общей сложности ими будет охвачено порядка 34 тысяч квадратных метров площади.

Как напомнили в Градостроительном комплексе Москвы, «Липовая Роща» располагается на границе Москвы и Московской области вдоль МКАД, рядом с Новорижским шоссе. Ее строительство планируется завершить в следующем году.

В наземный вестибюль станции интегрируют шестиэтажное здание для эксплуатационного персонала, а надземный пешеходный переход через МКАД свяжут с наземным павильоном. Для маломобильных пассажиров установят лифты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал архитектурную концепцию наземных сооружений станции «Липовая Роща». «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, 14 электродепо.