Владимир Ефимов: в СВАО переехали или переселяются по реновации жильцы 160 старых домов

С начала реализации программы реновации на северо-востоке столицы процесс расселения затронул 160 домов старого фонда. Их жители уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе переселения в квартиры в современных жилых комплексах. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что из 160 домов 80 уже снесены, еще из 31 жилого здания участники программы полностью переехали в новостройки.

«После расселения здания сносят максимально экологично, без вреда для окружающей среды и с минимальным воздействием пыли и шума. При этом весь строительный мусор сразу отправляется на переработку. Всего на северо-востоке столицы по действующей программе реновации расселению подлежит 499 объектов старого жилого фонда», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что участники программы получают новые квартиры в своем районе, преимущественно в шаговой доступности от прежнего места проживания, оставаясь рядом с привычными объектами социальной инфраструктуры. Им не нужно прикрепляться к новой поликлинике или переводить ребенка в другую школу.

«Процесс расселения старого жилого фонда на северо-востоке столицы затронул 16 районов. Больше всего домов в Бабушкинском — 31, следом идут Лосиноостровский и Алтуфьевский — по 22 старых здания в каждом. Горожане переезжают в современные жилые комплексы, возведенные в соответствии с современными стандартами безопасности и качества. Территории вокруг объектов благоустроены, а у квартир улучшенная планировка за счет просторных коридоров и кухонь», — уточнили в Департаменте градостроительной политики.

В 111 домах Северо-Восточного административного округа, из которых все участники программы реновации уже переехали в новостройки, проживали почти 19,5 тысячи москвичей. Жители 49 старых зданий на данный момент находятся в процессе переселения.

«Активнее всего заключение договоров на квартиры по программе реновации на северо-востоке столицы проходит в Бабушкинском районе, где правообладателями нового жилья стали почти 4,3 тысячи горожан. Свыше 3,7 тысячи москвичей оформили документы на новую недвижимость в Алтуфьевском районе, около 3,5 тысячи человек — в Лосиноостровском. Разобраться с вопросами, возникающими в ходе переселения, участникам программы помогают специалисты в центрах информирования, которые открыты на первых этажах новостроек», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала драйвером развития экономики страны.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».