Владимир Ефимов: здание для центра госуслуг и Дворца бракосочетания появится в Коммунарке

В районе Коммунарка появится административное здание площадью 26,4 тысячи квадратных метров, где разместятся различные городские организации. Специалисты уже приступили к проектированию объекта. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Активное развитие Троицкого и Новомосковского административных округов продолжается: здесь формируется полноценная городская среда с жилыми кварталами, социальными объектами, пространствами для работы и отдыха. Одним из крупных градостроительных центров является район Коммунарка, где приступили к проектированию 11-этажного административного здания площадью 26,4 тысячи квадратных метров с подземным гаражом. В нем планируется разместить центр госуслуг, Дворец бракосочетания, мировой суд и территориальные отделы нескольких органов исполнительной власти. В результате для жителей района создадут единый центр городских сервисов, где можно будет оформить необходимые документы», – рассказал Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Новый объект расположится в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка», между бульваром Мечникова и улицей Илизарова, вблизи к зданию префектуры ТиНАО.

«В административном здании планируется разместить ключевые службы, востребованные жителями активно растущего района Коммунарка. Для каждой из организаций создадут обособленные зоны. Например, для Дворца бракосочетания предусмотрен отдельный этаж с пространствами общей площадью почти 2,2 тысячи квадратных метров, а под мировой суд отведут помещения общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров», – отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Для сотрудников и посетителей административного здания планируется создать более 60 машино-мест на подземной и наземной парковках. Семь из них будут предназначены для маломобильных граждан, еще семь – для электромобилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последовательном развитии инфраструктуры ТиНАО.