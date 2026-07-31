Власти Москвы обратились к водителям из-за надвигающейся жары

Власти Москвы обратились к водителям из-за жары, которая ожидается в городе в выходные. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Как сделать поездку на автомобиле комфортной и безопасной: проветривайте салон перед поездкой; не оставляйте детей и животных в салоне — это опасно для здоровья; по возможности паркуйте автомобиль в тени; не храните в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под прямыми солнечными лучами», — посоветовали в дептрансе.

Там напомнили, что в жару снижается концентрация внимания, а реакция замедляется. Поэтому важно следить за самочувствием, пить больше воды и отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.

Ранее сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные, 1-2 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса Цельсия.