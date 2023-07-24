Раненый мужчина вломился на балкон шестого этажа к москвичу

21-летний мужчина вломился на балкон шестого этажа жилого дома на Ферганской улице в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. Хозяин квартиры вызвал полицию, увидев незнакомца, разбившего стекло его лоджии.

Правоохранители задержали мужчину. Он заявил, что залез на чужой балкон, спасаясь от погони. Его госпитализировали с открытой раной грудной клетки. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мужчина залез на карниз многоэтажной гостиницы в Москве и попал на видео. На место прибыли спасательные службы.