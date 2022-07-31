Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса в районе дома 37А по улице Озерная, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром в воскресенье, 31 июля, на конечной остановке в салоне автобуса был обнаружен мужчина без признаков жизни. На место прибыли оперативные службы города. Ведется расследование, говорится в сообщении канала.

По версии РЕН ТВ, водитель скончался от полученных травм после зажатия его головы дверьми автобуса.

Ранее сообщалось, что водитель такси умер во время выполнения заказа. Автомобиль попал в аварию на перекрестке. Предположительно, таксисту стало плохо во время движения, и он скончался до момента ДТП.