15:44, 08 октября 2023
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Водитель избил пешехода на дороге в Подмосковье и попал на видео
Водитель маршрутки избил пешехода на зебре в Подмосковье.
Кадр: Telegram-канал «Плохие новости 18+»
В Подмосковье водитель маршрутки избил пешехода на зебре. Видео, снятое пострадавшим, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».
На кадрах видео, что после непродолжительной словесной перепалки водитель набросился на мужчину с кулаками. По словам пострадавшего, водитель чуть не сбил его не переходе. Он достал телефон, чтобы зафиксировать правонарушение, после чего оппонент начал вести себя агрессивно.
Ранее пассажирка такси набросилась на водителя с кулаками на проезжей части в Москве и попала на видео.