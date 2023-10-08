Водитель избил пешехода на дороге в Подмосковье и попал на видео

На кадрах видео, что после непродолжительной словесной перепалки водитель набросился на мужчину с кулаками. По словам пострадавшего, водитель чуть не сбил его не переходе. Он достал телефон, чтобы зафиксировать правонарушение, после чего оппонент начал вести себя агрессивно.

Ранее пассажирка такси набросилась на водителя с кулаками на проезжей части в Москве и попала на видео.