Водитель каршеринга заехал в подземный пешеходный переход в Москве. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает издание «Вести.ру».

По информации источника, инцидент произошел в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. В момент происшествия пешеходов в подземном переходе не было.

«В автомобиле находилось два человека, их осматривают медицинские службы», — сообщают в пресс-службе столичного Дептранса. На данный момент прокатный автомобиль уже извлекли на поверхность и отбуксировали в сторону. Обстоятельства аварии выясняются.

В Telegram-канале Госавтоинспекции добавили, что в отношении водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повреждение дорожных сооружений, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Ранее в Ясенево пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи.