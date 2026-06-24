Опубликовано 24 июня 2026, 20:381 мин.
Водитель протаранил пять авто у ТЦ в Москве
В Москве у торгово-развлекательного центра произошло массовое ДТП.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
В Москве у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Рио» произошло массовое ДТП. Водитель протаранил пять машин, есть пострадавший, пишет агентство Агенство городских новостей «Москва».
«Массовая авария у ТРЦ "Рио" на северо-востоке Москвы — там водитель легковушки протаранил пять машин», — говорится в статье.
Других подробностей на момент публикации не было. О причинах ДТП не сообщается.
Ранее сообщалось, что житель подмосковного Видного угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до алкомаркета за пивом, но врезался в светофор. При этом отмечается, что перед поездкой 40-летний мужчина уже был пьян.