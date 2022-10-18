Банда автоподставщиков год создавала аварии и избивала водителей в Подмосковье
Банда автоподставщиков год регулярно создавала аварийные ситуации и избивала водителей в Подмосковье, сообщает МВД Медиа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
«В полицию Московской области обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что на 76-м километре автодороги М-2 "Крым" четыре неизвестных ему автомобиля, ехавшие в попутном направлении, создали ситуацию, которая привела к дорожно-транспортному происшествию с участием его иномарки. После остановки транспортных средств лихачи причинили ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили одного из участников инцидента. Им оказался 27-летний житель подмосковного Чехова. Выяснилось, что с 2021 года он вместе с сообщниками регулярно провоцировал подобные ситуации. Они создавали ловушки для водителей, двигавшихся по обочине, зажимали их автомобили, устраивали аварии, конфликтные ситуации и драки. Полицейские принимаются меры по задержанию соучастников задержанного и установлению других эпизодов их преступлений.
Ранее водитель каршеринга протаранил припаркованные авто и попал на видео.