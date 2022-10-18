Банда автоподставщиков год создавала аварии и избивала водителей в Подмосковье

Банда автоподставщиков год регулярно создавала аварийные ситуации и избивала водителей в Подмосковье, сообщает МВД Медиа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«В полицию Московской области обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что на 76-м километре автодороги М-2 "Крым" четыре неизвестных ему автомобиля, ехавшие в попутном направлении, создали ситуацию, которая привела к дорожно-транспортному происшествию с участием его иномарки. После остановки транспортных средств лихачи причинили ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.