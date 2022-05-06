«Водопад» в московском метро напугал россиян

Фотография скульптуры двух детей, сидящих на античных колоннах, по которым бежит вода, была опубликована одним из пользователей социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Некоторых россиян композиция напугала.

«Единственный в московском метро небольшой фонтан в переходе на станцию "Римская"», — подписал снимок автор. «Не фонтан, а водопад. Кажется, единственный в Европе водопад в метро», — поправил его один из юзеров. Другая в ответ сообщила, что в большинстве источников композицию называют именно фонтаном.

Многие комментаторы признались, что работа их сильно пугает. «Некрасиво и страшно. Безглазые дети похожи на зомби», «Боюсь я этих мальцов, страшные они», «Как трупики. Ужас», «Какие жуткие скульптуры», — написали они.

Нашлись и те, кто выразил свое восхищение скульптурой. «Это одна из моих любимых станций! А ручеек и мертвецкие дети на ней — просто замечательная задумка, респект автору!» — написала россиянка. Один из участников дискуссии рассказал, что это не просто мальчики, а основатели Рима — Ромул и Рем, которые «имеют полное право» находиться на станции «Римская».

Ранее сообщалось, что москвичей напугал «нечеловеческий гул» на одной из улиц столицы. Странный звук услышали жители района Очаково-Матвеевское.