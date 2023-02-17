Один из самых красивых вокзалов Москвы закроют до осени

О закрытии до осени одного из самых известных и красивых вокзалов Москвы — Рижского — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОАО «РЖД». Это необходимо для ремонта железнодорожной инфраструктуры по проекту МЦД.

«Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта до 31 августа», — цитирует агентство свой источник.

Отмечается, что расписание электричек на популярном сервисе «Туту.ру» уже обновлено в соответствии с закрытием Рижского вокзала. Следующие по маршруту Москва — Ржев — Муравьево и обратно «Ласточки» с 1 марта будут отправляться и прибывать на Курский вокзал.

Маршрут части обычных электричек сократят от/до станции Стрешнево, часть из них также перенаправят на Курский вокзал, одна пара поездов будет следовать через Курский вокзал от/до Царицыно, а одна дневная электричка выходного дня в Румянцево будет отправляться из Нахабино.

Ранее стало известно, что на участке Некрасовской линии метро приостановили движение поездов. Составы не ходят между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская».