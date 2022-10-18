Вооруженное нападение на дом бизнесмена в Подмосковье попало на видео

Вооруженное нападение на бизнесмена и его жену в деревне Сухарево пресекли подмосковные полицейские, сообщает «МВД Медиа». Момент проникновения злоумышленников в дом попал на камеру видеонаблюдения.

«Полицейские задержали троих сообщников в момент совершения преступления. В отношении подозреваемых следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. С места происшествия изъято два ножа, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства.