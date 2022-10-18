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21:32, 18 октября 2022
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Вооруженное нападение на дом бизнесмена в Подмосковье попало на видео

Вооруженное нападение на дом бизнесмена в Подмосковье попало на видео
Кадр: «МВД Медиа»

Вооруженное нападение на бизнесмена и его жену в деревне Сухарево пресекли подмосковные полицейские, сообщает «МВД Медиа». Момент проникновения злоумышленников в дом попал на камеру видеонаблюдения.

«Полицейские задержали троих сообщников в момент совершения преступления. В отношении подозреваемых следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. С места происшествия изъято два ножа, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства.

По данным «МВД Медиа», оперативники заранее получили информацию о запланированном вооруженном нападении на индивидуального предпринимателя и его супругу. Сейчас продолжаются мероприятия по задержание других возможных участников преступной группировки и установлению всех эпизодов ее деятельности.

Ранее жесткое задержание фальшивомонетчиков на месте преступления в Подмосковье попало на видео. У злоумышленников было изъято 100 поддельных стодолларовых купюр.

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