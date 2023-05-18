Вооруженного пассажира машины каршеринга задержали в Москве
Вооруженного пистолетом пассажира каршеринга задержали на Кетчерской улице в Москве.
Вооруженного пассажира машины каршеринга задержали на Кетчерской улице в Москве, сообщает «МВД Медиа». В отношении 29-летнего приезжего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия.
По данным полиции, сотрудники ДПС остановили автомобиль каршеринга и потребовали документы у водителя и его попутчика. Пассажир машины ответил отказом и попытался бежать, но был задержан.
При досмотре у него обнаружили и изъяли переделанный под боевую стрельбу газовый пистолет «Вальтер» и магазин с шестью патронами калибра 5,45х18 миллиметров.
Кроме уголовного дела, в отношении пассажира был составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Его отпустили под подписку о невыезде. Водитель отделался административными протоколами. По уголовному делу он проходит свидетелем.
Ранее инспекторы ДПС остановили Mercedes с вооруженным водителем в Москве.