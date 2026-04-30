Вооруженные мужчины устроили драку в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка между двумя вооруженными мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России в Max.

Инцидент произошел в баре на Пятницкой улице. Между двумя посетителями заведения — 25-летним москвичом и 27-летним приезжим — вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Они начали выяснять отношения, а затем вышли на улицу, где один из них достал перочинный нож, а второй вооружился сигнальным пистолетом.

При задержании мужчины оказали сопротивление, вырываясь и хватая правоохранителей за форму. Обоих нарушителей арестовали на 15 суток.

Читайте также: