Опубликовано 30 апреля 2026, 20:23
Вооруженные мужчины устроили драку в центре Москвы

МВД России: В центре Москвы задержали двоих мужчин за драку.
В центре Москвы произошла драка между двумя вооруженными мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России в Max.

Инцидент произошел в баре на Пятницкой улице. Между двумя посетителями заведения — 25-летним москвичом и 27-летним приезжим — вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Они начали выяснять отношения, а затем вышли на улицу, где один из них достал перочинный нож, а второй вооружился сигнальным пистолетом.

При задержании мужчины оказали сопротивление, вырываясь и хватая правоохранителей за форму. Обоих нарушителей арестовали на 15 суток.

