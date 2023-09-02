Москвичи ответили на вопрос об испытанной депрессии

Около 80 процентов ответивших в ходе опроса «Мосленты» страдали от депрессии.

Согласно результатам исследования, около 80 процентов москвичей страдали от депрессии (77 процентов). При этом 14 процентов респондентов заявили, что не сталкивались с таким психическим расстройством.

По мнению почти каждого десятого опрошенного жителя столицы (девять процентов), депрессию придумали для оправдания лени и скверного характера.

Ранее психолог раскрыла три главные причины депрессии.