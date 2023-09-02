03:21, 02 сентября 2023
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Москвичи ответили на вопрос об испытанной депрессии
Около 80 процентов респондентов «Мосленты» страдали от депрессии.
Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash
Около 80 процентов ответивших в ходе опроса «Мосленты» страдали от депрессии.
Согласно результатам исследования, около 80 процентов москвичей страдали от депрессии (77 процентов). При этом 14 процентов респондентов заявили, что не сталкивались с таким психическим расстройством.
По мнению почти каждого десятого опрошенного жителя столицы (девять процентов), депрессию придумали для оправдания лени и скверного характера.
Ранее психолог раскрыла три главные причины депрессии.