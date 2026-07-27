Опубликовано 27 июля 2026, 13:481 мин.
Восхищенный иностранец захотел лизнуть поручни в московском метро
Итальянец поразился чистоте в московском метро.
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости
Приехавшего в Москву итальянца настолько поразила чистота в столичном метро, что он готов был лизнуть поручни эскалатора. Видео из его соцсетей публикует «Москва 24».
На кадрах мужчина искренне удивлялся тому, что на эскалаторах в подземке «ни пылинки». Иностранец даже попытался облизнуть перила, чтобы убедиться в их чистоте, пока друзья со смехом его подначивали.
Ранее сообщалось, что живую сову заметили пассажиры московского метро в вагоне подземки. Судя по кадрам, она сидела совсем одна, соседние кресла были пустыми. Был ли рядом хозяин птицы — неизвестно.