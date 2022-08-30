Названа самая востребованная специализация юристов в Москве

Самая востребованная специализация юристов в Москве — диджитал-юристы. Об этом «Мосленте» рассказала занимающаяся юридическим сопровождением и защитой онлайн-бизнеса Юлия Карпова.

«Людей, окончивших юридический факультет, действительно много, но далеко не все работают по профессии. Лично я ощущаю недостаток качественных кадров. Особенно дефицит профессионалов ощущается в сфере инфо-бизнеса. Диджитал-юристы сейчас нарасхват. Спрос сильно превышает предложение», — рассказала юрист.

Карпова объяснила, что «диджитал» переводится с английского, как «цифровой». Соответственно, диджитал-юрист — специалист, работающий в сфере интернет-права. По ее словам, такие эксперты занимаются сопровождением инфо-бизнесменов, блогеров, интернет-магазинов, маркетплейсов и различных онлайн-платформ.

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