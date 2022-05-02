Названы самые востребованные у россиян квартиры

Самой востребованной недвижимостью на российском рынке стала низкокачественная, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаила Куликова. Такие квартиры пользуются повышенным спросом из-за стоимости.

Признаками низкокачественных лотов названа небольшая площадь, расположение на первом этаже и «убитое» состояние. Кроме того, подобные квартиры как правило находятся в устаревшем жилом фонде. Интерес к такой недвижимости снижается по мере улучшения экономической ситуации, отметил источник.

Со скидкой в 5-10 процентов можно приобрести квартиру не только на первом, но и на последнем этаже. Низкокачественной характеристикой также считается расположение жилья рядом с оживленной трассой, железной дорогой или крупным транспортно-пересадочным узлом.

Ранее москвичам назвали районы с самым дешевым жильем.