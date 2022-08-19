О пятикратном снижении загрязнения воздуха за сутки объявили в Москве

В Москве по состоянию на 8:00 пятницы, 19 августа, загрязнение воздуха из-за смога сократилось в пять раз, объявил Мосэкомониторинг.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В четверг, 18 августа, Москву и города Подмосковья накрыл смог из-за лесных пожаров в Рязанской области.