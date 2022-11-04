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13:37, 04 ноября 2022
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Одну из станций МЦД закрыли из-за возгорания

Одну из станций МЦД закрыли из-за возгорания
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Одну из станций Московских центральных диаметров, «Новохохловскую» на МЦД-2, временно закрыли из-за возгорания. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции "Новохохловская" из-за задымления в одном из помещений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для проезда от и до станции «Новохохловская» можно воспользоваться одноименной станцией Московского центрального кольца. Движение на нем осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется старая станция метро в составе Большой кольцевой линии.

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