Новый возлюбленный обокрал москвичку на миллионы рублей

Новый возлюбленный украл у 40-летней москвички украшения общей стоимостью в несколько миллионов рублей, сообщает Shot.

По данным канала, женщина и ее новый ухажер познакомились на улице в конце зимы. Через некоторое время мужчина начал периодически оставаться у нее ночевать. Спустя два месяца москвичка обнаружила пропажу большого количества ювелирных украшений из своих шкатулок, которые хранила в ванной.

Мужчина признался, что драгоценности взял он, потому что столкнулся с серьезными проблемами. Он пообещал возлюбленной все вернуть, после чего пропал.

Когда женщина обнаружила, что ухажер также списал с ее карты около десяти тысяч рублей, она обратилась в полицию. Преступника ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники украли миллион рублей у певца Вани Дмитриенко.