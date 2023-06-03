Новый возлюбленный обокрал москвичку на миллионы рублей
Новый возлюбленный украл у москвички украшения общей стоимостью в миллионы рублей.
Новый возлюбленный украл у 40-летней москвички украшения общей стоимостью в несколько миллионов рублей, сообщает Shot.
По данным канала, женщина и ее новый ухажер познакомились на улице в конце зимы. Через некоторое время мужчина начал периодически оставаться у нее ночевать. Спустя два месяца москвичка обнаружила пропажу большого количества ювелирных украшений из своих шкатулок, которые хранила в ванной.
Мужчина признался, что драгоценности взял он, потому что столкнулся с серьезными проблемами. Он пообещал возлюбленной все вернуть, после чего пропал.
Когда женщина обнаружила, что ухажер также списал с ее карты около десяти тысяч рублей, она обратилась в полицию. Преступника ищут.
Ранее сообщалось, что мошенники украли миллион рублей у певца Вани Дмитриенко.