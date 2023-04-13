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02:36, 13 апреля 2023
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Россияне определили лучший возраст для трудоустройства

Россияне назвали возраст от 27 до 29 лет идеальным для трудоустройства.

Россияне определили лучший возраст для трудоустройства
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Идеальный возраст для трудоустройства определили пять тысяч россиян в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респонденты отметили, что меньше всего сложностей при поиске работы возникает у соискателей в возрасте от 27 до 29 лет.

27-29
лет

наилучший возраст для трудойстройства

При этом труднее всего устроиться на работу россиянам в возрасте от 57 до 59 лет. На втором месте в антирейтинге оказались пенсионеры — старше 60 лет, а на третьем — люди от 54 до 56 лет.

Ранее были названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей в Москве.

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