Россияне определили лучший возраст для трудоустройства

При этом труднее всего устроиться на работу россиянам в возрасте от 57 до 59 лет. На втором месте в антирейтинге оказались пенсионеры — старше 60 лет, а на третьем — люди от 54 до 56 лет.

Ранее были названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей в Москве.