18:42, 01 апреля 2023
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Синоптик предупредил москвичей о возвращении «арктических вторжений»
Синоптик Леус предупредил москвичей в возвращении холодных дней в апреле.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
О возвращении «арктических вторжений» в апреле москвичей предупредил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, так называемые «арктические вторжения» ожидаются в столице во второй и третьей декаде месяца. Но за счет того, что в другие дни в городе будет тепло, холодные периоды на себе москвичи практически не ощутят, отметил специалист.
Ранее метеоролог Вильфанд призвал москвичей не ждать «бурного» тепла в апреле. По его словам, столбики термометра будут показывать в среднем плюс 9 градусов.