Синоптик предупредил москвичей о возвращении «арктических вторжений»

О возвращении «арктических вторжений» в апреле москвичей предупредил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, так называемые «арктические вторжения» ожидаются в столице во второй и третьей декаде месяца. Но за счет того, что в другие дни в городе будет тепло, холодные периоды на себе москвичи практически не ощутят, отметил специалист.

Ранее метеоролог Вильфанд призвал москвичей не ждать «бурного» тепла в апреле. По его словам, столбики термометра будут показывать в среднем плюс 9 градусов.