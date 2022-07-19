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Вильфанд спрогнозировал москвичам возвращение жары

Вильфанд спрогнозировал москвичам возвращение жары
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Московский регион на выходных вернется жара до 29 градусов тепла, заявил в интервью агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в пятницу температура повысится и будет стремиться к 25-градусной отметке, в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 25-27 градусов, а по области в субботу даже до плюс 29 градусов. Так что в конце рабочей недели и в выходные ожидается возвращение тепла, и осадков будет существенно меньше, лишь местами возможны кратковременные дожди, и будет много солнца», — заявил метеоролог.

При этом, по прогнозу синоптика, в среду и четверг температура воздуха поднимется не выше 18-21 градуса тепла. Ожидаются частые осадки и сильный ветер.

Ранее, в понедельник, в подмосковном Волоколамске прошел сильный град с дождем, который попал на видео.

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