Москвичей предупредили о возвращении снегопада

О возвращении снегопадов предупредила москвичей в беседе с KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она сказала, что в начале апреля возможен снег.

«У нас будет две волны холода. Одна с 30 марта до 1 апреля, потом немножко потеплеет, и чуть позже придет еще одна порция холодной погоды. В первой декаде апреле не исключаем мокрый снег», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, во второй половине будущей недели температура воздуха составит до плюс семи-восьми градусов тепла. При этом ночью в столичном регионе ожидаются заморозки — до минус двух градусов.

Ранее синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях.