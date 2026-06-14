Врач назвала «самых вкусных» для комаров людей

Некоторых людей комары действительно кусают значительно чаще других. С чем это связано, и почему одни группы являются «более вкусными» для кровососущих, рассказала NEWS.ru врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, насекомые ориентируются на вещества, которые выделяет человеческий организм. Их привлекают углекислый газ, молочная кислота, аммиак и другие соединения, содержащиеся в поте и выдыхаемом воздухе. Также комары реагируют на тепло тела.

«Чаще всего подвергаются укусам спортсмены, сладкоежки и беременные», — отметила врач.

Эксперт уточнила, что прямой связи между употреблением сладостей и нападениями комаров не установлено. Однако большое количество простых углеводов способно влиять на обмен веществ и изменять состав выделяемых организмом веществ, что теоретически делает человека более заметным для насекомых.

Повышенный интерес комаров может быть и к людям, употребляющим алкоголь. Даже небольшие дозы спиртного способны повышать температуру тела, расширять сосуды и усиливать выделение углекислого газа, который служит для насекомых своеобразным ориентиром.

Кроме того, в группе риска находятся люди с сахарным диабетом. По словам врача, при нарушениях углеводного обмена меняется состав пота и запах тела, что также может привлекать насекомых.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара.