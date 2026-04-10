Врач поставила точку в вопросе набирания веса во время приема гормональных контрацептивов
Вопрос о влиянии гормональных контрацептивов на массу тела — один из самых распространенных на приеме у гинеколога. По данным опросов, именно страх набрать вес является главной причиной, по которой женщины отказываются от противозачаточных таблеток или прекращают их прием. Данный вопрос с опорой на доказательную медицину, а не на мифы из интернета, разобрала в беседе с «Мослентой» врач акушер-гинеколог, хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Кондрашкина.
Этот миф уходит корнями в 1960-е годы, когда первые оральные контрацептивы содержали очень высокие дозы эстрогенов и прогестинов. Эти ранние препараты действительно вызывали задержку жидкости, повышение аппетита и отложение жировой ткани. Современные же контрацептивы содержат микродозы гормонов, в десятки раз меньше, чем их предшественники, и побочные эффекты сведены к минимуму
Кристина Кондрашкина
Как работают современные гормональные контрацептивы?
Гормональные контрацептивы содержат синтетические аналоги женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона. Они действуют по трем основным направлениям: подавляют овуляцию, изменяют структуру слизистой оболочки матки и увеличивают вязкость цервикальной слизи, затрудняя проникновение сперматозоидов.
Существует несколько типов гормональных контрацептивов:
• Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — содержат эстроген и прогестин.
• Мини-пили — содержат только прогестин.
• Инъекционные формы (например, Депо-Провера)— содержат прогестин длительного действия.
• Подкожные имплантаты — выделяют этоногестрел.
• Внутриматочные гормональные системы (ВМС) — выделяют левоноргестрел непосредственно в полость матки.
Что важно: влияние на вес у разных типов контрацептивов принципиально различается, указала специалист.
Почему некоторые женщины все же набирают вес?
Несмотря на обнадеживающую статистику, жалобы на прибавку в весе — не выдумка. Вот основные механизмы, которые могут объяснить индивидуальные реакции:
• Задержка жидкости. Эстрогенный компонент контрацептивов может вызывать небольшую задержку натрия и воды в первые 1-3 месяца приема. Это дает прибавку в 1-2 килограмма, которая проходит самостоятельно. Примечательно, что контрацептивы с дроспиреноном (например, Ярина, Джес) обладают антиминералокортикоидным действием — они выводят лишнюю жидкость, а не задерживают ее.
• Изменение аппетита. Прогестиновый компонент у некоторых женщин может стимулировать аппетит, особенно в первые месяцы, что приводит к повышению калорийности рациона.
• Генетические факторы. Недавнее исследование выявило, что определенные варианты гена ESR1 ассоциированы со значительным набором веса при использовании гормональных контрацептивов — до 14 килограммов у гомозиготных носителей. Это объясняет, почему одни женщины реагируют на препарат набором веса, а другие — нет.
• Психологический и поведенческий фактор. Начало приема контрацептивов нередко совпадает с изменениями образа жизни началом отношений, снижением активности, изменением пищевых привычек. Женщины склонны связывать прибавку в весе именно с препаратом, хотя причины могут лежать в другой плоскости.
«Обсудите с врачом выбор препарата. Если склонность к отекам или набору веса вызывает беспокойство, можно рассмотреть контрацептивы с дроспиреноном, которые обладают мягким мочегонным эффектом и не задерживают жидкость», — посоветовала доктор тем, кто все же столкнулся с набором веса.
