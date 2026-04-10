Врач поставила точку в вопросе набирания веса во время приема гормональных контрацептивов

Как работают современные гормональные контрацептивы?

Гормональные контрацептивы содержат синтетические аналоги женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона. Они действуют по трем основным направлениям: подавляют овуляцию, изменяют структуру слизистой оболочки матки и увеличивают вязкость цервикальной слизи, затрудняя проникновение сперматозоидов.

Существует несколько типов гормональных контрацептивов:

• Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — содержат эстроген и прогестин. • Мини-пили — содержат только прогестин. • Инъекционные формы (например, Депо-Провера)— содержат прогестин длительного действия. • Подкожные имплантаты — выделяют этоногестрел. • Внутриматочные гормональные системы (ВМС) — выделяют левоноргестрел непосредственно в полость матки.

Что важно: влияние на вес у разных типов контрацептивов принципиально различается, указала специалист.

Почему некоторые женщины все же набирают вес?

Несмотря на обнадеживающую статистику, жалобы на прибавку в весе — не выдумка. Вот основные механизмы, которые могут объяснить индивидуальные реакции:

• Задержка жидкости. Эстрогенный компонент контрацептивов может вызывать небольшую задержку натрия и воды в первые 1-3 месяца приема. Это дает прибавку в 1-2 килограмма, которая проходит самостоятельно. Примечательно, что контрацептивы с дроспиреноном (например, Ярина, Джес) обладают антиминералокортикоидным действием — они выводят лишнюю жидкость, а не задерживают ее. • Изменение аппетита. Прогестиновый компонент у некоторых женщин может стимулировать аппетит, особенно в первые месяцы, что приводит к повышению калорийности рациона. • Генетические факторы. Недавнее исследование выявило, что определенные варианты гена ESR1 ассоциированы со значительным набором веса при использовании гормональных контрацептивов — до 14 килограммов у гомозиготных носителей. Это объясняет, почему одни женщины реагируют на препарат набором веса, а другие — нет. • Психологический и поведенческий фактор. Начало приема контрацептивов нередко совпадает с изменениями образа жизни началом отношений, снижением активности, изменением пищевых привычек. Женщины склонны связывать прибавку в весе именно с препаратом, хотя причины могут лежать в другой плоскости.

«Обсудите с врачом выбор препарата. Если склонность к отекам или набору веса вызывает беспокойство, можно рассмотреть контрацептивы с дроспиреноном, которые обладают мягким мочегонным эффектом и не задерживают жидкость», — посоветовала доктор тем, кто все же столкнулся с набором веса.

