Опубликовано 19 июня 2026, 21:361 мин.
Врачи в Подмосковье спасли ребенка с взросшими в желудок магнитами
В Подмосковье спасли ребенка, в стенку желудка которого вросли 10 магнитов.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Врачи в Подмосковье спасли ребенка, у которого в стенку желудка вросли 10 магнитов, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Как указали в ведомстве, родители заметили, что их трехлетний сын проглотил магниты. Они вызвали скорую помощь. В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля выяснили, что инородные тела соединились между собой через слизистую оболочку желудка, в также частично проникли в подслизистый слой.
«Извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь — из подслизистого слоя желудка», — подчеркнули врачи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
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