Врачи в Подмосковье спасли ребенка с взросшими в желудок магнитами

Врачи в Подмосковье спасли ребенка, у которого в стенку желудка вросли 10 магнитов, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Как указали в ведомстве, родители заметили, что их трехлетний сын проглотил магниты. Они вызвали скорую помощь. В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля выяснили, что инородные тела соединились между собой через слизистую оболочку желудка, в также частично проникли в подслизистый слой.

«Извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь — из подслизистого слоя желудка», — подчеркнули врачи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Москве медики спасли ребенка, уронившего на себя сковороду с раскаленным маслом.