Стало известно время открытия магазинов Zara под новым названием в Москве

«Первый магазин испанского бренда может открыться в ТЦ "Авиапарк"», — говорится в сообщении. Аналогичную информацию сообщает на снятом ролике менеджер магазина.

Ранее источники на рынке коммерческой недвижимости сообщали, что торговая сеть будет называться Maag. «Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России», — говорила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.