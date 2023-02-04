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09:43, 04 февраля 2023
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Стало известно время открытия магазинов Zara под новым названием в Москве

Стало известно время открытия магазинов Zara под новым названием в Москве
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Время открытия магазинов Zara под новым названием в Москве стало известно «Москве 24». Источник сообщил журналистам, что новые торговые точки начнут работу в столице уже в эти выходные, 4 и 5 февраля.

«Первый магазин испанского бренда может открыться в ТЦ "Авиапарк"», — говорится в сообщении. Аналогичную информацию сообщает на снятом ролике менеджер магазина.

Ранее источники на рынке коммерческой недвижимости сообщали, что торговая сеть будет называться Maag. «Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России», — говорила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

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