Названо время открытия обновленного «Макдоналдса» на Пушкинской площади

Обновленный «Макдоналдс» под новым брендом откроется на Пушкинской площади в Москве в 12:00 в День России. Остальные 14 ресторанов откроются 12 июня чуть раньше — в 11:00. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как сотрудники заведения готовятся встречать первых гостей.

Стало также известно, что мобильное приложение бывшего «Макдоналдса» стало называться «Мой бургер», а в приложении «Яндекс. Карты» заведения обозначены под названием «Мак». Однако в пресс-службе ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ресторанов, сообщили, что данные наименования являются временными.

Ранее стало известно, что первые 15 точек нового «Макдоналдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.