Москвичи вспомнили о бывшей богадельне возле «Золотых мозгов»

О богадельне на Андреевской набережной столицы вспомнили москвичи в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

«Андреевская богадельня на одноименной набережной столицы была открыта в 1806 году в братских корпусах Андреевского мужского монастыря. Обитель была упразднена еще в 1760-е года. Возле ее здания в конце 1970-х появился высотный корпус Академии наук СССР, который в народе назвали "Золотые мозги"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, в бывшем монастыре бесплатно содержали московских беспризорников и подкидышей, престарелых, инвалидов и психически больных людей. Всего в ней находилось около 500 человек. В советские годы богадельня была закрыта, на ее месте появился дом-коммуна для сотрудников 1-й московской фабрики «Гознак», но в 60-е квартиры были расселены. Затем там расположился будущий ВНИИ метеорологической службы, а в 1990-х там вновь стал функционировать небольшой мужской монастырь.

Ранее был раскрыт адрес первого советского дома в Москве. По данным администраторов канала, дом строили на основе здания, которое начали возводить еще до Первой мировой войны, но прекратили из-за военных действий.