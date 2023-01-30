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04:35, 30 января 2023
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Москвичи вспомнили село на месте столичного «спальника»

Москвичи вспомнили село на месте столичного «спальника»
Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости

Село на месте столичного спального района вспомнили в Telegram-канале «Старая Москва». На дискуссию пользователей сети натолкнуло фото села Алексеевское, вошедшего в состав города в 1917 году.

На сегодняшний день на месте села находится Алексеевский район. На снимке пользователи сети узнали действующий до сих пор Тихвинский храм. «Каждый день хожу мимо него в метро», «Большую часть жизни прожила в доме напротив храма», — написали пользователи.

В комментариях перечислили и изменения, произошедшие с районом за последнее столетие. Кто-то отметил, что на месте, откуда было сделано фото, сейчас находится метро «ВДНХ». А речку Копытовку, протекавшую у церкви до середины 1960-х годов, заключили в коллектор. «Все красиво, достойно, отремонтировано. Радует любимый район», — оценили развитие Алексеевского фолловеры.

Ранее москвичи вспомнили деревню Шаболово на территории нынешнего Академического района. На одном из сохранившихся фото, заинтересовавших пользователей сети, изображены деревянные дома на фоне новостроек-пятиэтажек.

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